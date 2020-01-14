К ЧЕ-2020 Роскомнадзор проверит качество услуг мобильных операторов в Петербурге

К ЧЕ-2020 Роскомнадзор проверит качество услуг мобильных операторов в Петербурге
Эксперты проверят качество голосового соединения. Фото: Pixabay

В Петербурге специалисты Роскомнадзора совместно с радиочастотной службой оценит качество услуг мобильных операторов «большой четверки» — «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 к ЧЕ-2020.

В ведомстве сообщили, что эксперты проверят качество голосового соединения, скорость передачи смс, а также скорость приема и передачи данных.

Проверка охватит основные центральные улицы, подъезды к железнодорожным вокзалам, торговым центрам и другие места с высокой плотностью концентрации абонентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во время проведения Чемпионата Европы по футболу летом 2020 года гостиницам в Петербурге запретят взвинчивать цены на жилье. Ограничение начнет действовать 3 июня и будет в силе до 13 июля. Этим вопросом занялся премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в четверг, 19 декабря, подписавший соответствующее постановление.

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