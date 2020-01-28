Lexus врезался в Hyundai на Петроградской стороне

Днем 28 января на Петроградской стороне произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, ДТП произошло при въезде на Гренадерский мост. Проезжую часть не поделили водители иномарок Lexus и Hyundai. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции и скользкой дороги.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что центр Петербурга «встал» из-за ДТП и неработающего светофора. В результате весь цент города «встал» в пробке – автомобилисты не могут нормально проехать в пункт назначения и возмущаются из-за отсутствия на месте сотрудников ГИБДД.