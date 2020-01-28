Собакам, охранявшим Водоканал, найдут новую работу

Собак, охранявших объекты Водоканала, переведут на другую работу. Усыплять животных не будут. Об этом сообщили в пресс-службе компании «РУД-С», отвечающей за охрану.

В компании подчеркнули, что усыплять служебных собак недопустимо. Тем из них, кто останется без работы, найдут новое применение. Ожидается, что животных перераспределят на работу на других объектах, пишет 78.ru.

Всего в ведении охранного предприятия находятся более 300 служебных собак

Ранее в соцсети «ВКонтакте» разместили несколько сообщений о поиске новых хозяев для собак, охранявших объекты Водоканала. Авторы постов заявили, что из-за реорганизации на предприятии и переходе на современной вид охраны животные останутся без работу. Им, якобы, грозило усыпление. Хозяев искали для алабаев, кавказских и среднеазиатских овчарок.