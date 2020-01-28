Беглову передали 6 тысяч подписей за сохранение Муринского парка

Беглову передали 6 тысяч подписей за сохранение Муринского парка
Активисты передали подписи в "Смольный", Фото: vk.com/kalininskiyzapark

Защитники Муринского парка в Калининском районе собрали 6 тыс. 118 подписей против застройки участка. Обращение передано губернатору Петербурга Александру Беглову 28 января.

Активисты и местные жители просят вернуть участок Муринского парка площадью 1,8 га в перечень Зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Сейчас ему грозит застройка.

«Мы продолжаем требовать от городской власти пойти навстречу жителям и перенести строительство в другое место», — отметили защитники Муринского парка.

Возвести в парке планируют вторую очередь элитного спорткомплекса «Нова Арена». Застройщиком выступает ООО «Анна Нова». Участок в настоящее время окружен забором. Строительство заморожено на время судебного процесса по решению Куйбышевского районного суда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 73 муниципальных депутата оставили подписи против застройки Муринского парка.

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