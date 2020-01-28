Мужчина с дубинкой похитил 8 тысяч у миньона из автомата на Культуры

Мужчина с дубинкой похитил 8 тысяч у миньона из автомата на Культуры
Мужчина разбил стекло игрового автомата. Фото: пресс-служба УВО

В Калининском районе Петербурга мужчина похитил 8 тыс. рублей из игрового автомата. На глазах у ребенка он разбил стекло и забрал деньги. Купюра была прикреплена к плюшевому миньону.

Хищение произошло в торговом комплексе на проспекте Культуры 27 января. Злоумышленник достал металлическую складную дубинку и разбил стекло аппарата. В этот момент рядом находились дети.

Работники торгового комплекса нажали кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Около 17:07 часов злоумышленник был задержан, сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина передан сотрудникам полиции. Похищенное изъято.

Стекло автомата разбили складной металлической дубинкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из цветочного магазина на проспекте Наставников похитили игрушечного медведя высотой в метр. Злоумышленник попросил продавца собрать букет и, пока она была занята, забрал игрушку.

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