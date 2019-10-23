Метрового медведя похитили из цветочного на Наставников

В ночь на 23 октября неизвестный мужчина похитил медведя из цветочного магазина в Красногвардейском районе Петербурга. Высота игрушки — около метра.

Как стало известно gazeta.spb.ru, около трех часов ночи мужчина вошел в магазин на проспекте Наставников, 35. Осмотревшись, он попросил продавца собрать букет. Пока флорист был занят, мужчина схватил метрового медведя и убежал.

Известно, что он умчался в сторону проспекта Ударников. Что произошло с медведем дальше, выясняется.

По словам продавца, злоумышленнику на вид около 25 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 22 октября в магазин «Главпиво» на проспекте Луначарского пришел бездомный с оружием. При себе у него был револьвер в коррозийном состоянии и граната РГД-5 с запалом УЗРГМ. По сигналу тревоги в магазин прибыли сотрудники правоохранительных органов.