В Госдуме уверены, что большинство россиян поддержат поправки в Конституцию

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг считает, что россияне поддержат поправки в Конституцию.

По его словам, нельзя не поддержать поправки, которые «гарантируют тебе индексацию пенсий, зарплату выше прожиточного минимума и усиливают роль парламента по назначению правительства», сообщает РИА «Новости».

В Конституции планируется закрепить возможность индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и прочих выплат. Основной закон запретит платить зарплаты меньше, чем средняя величина прожиточного минимума по стране.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ.

В частности, законопроектом предусматриваются ограничение общего числа президентских сроков до двух (сейчас «не более двух сроков подряд»), а также запрет на избрание в президенты лицам, когда-либо имевшим гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране либо постоянно проживающим на территории России менее 25 лет подряд. Полномочия президента планируется дополнить правом формировать Государственный совет, статус которого должен быть определен отдельным федеральным законом. Одной из задач этого органа станет «определение основных направлений внутренней и внешней политики» страны.

В первом чтении законопроекта за внесение изменений в Конституцию проголосовали 432 депутата. Ко второму в него должны будут внести ряд поправок. Планируется, что новый законопроект вступит в силу уже в конце февраля 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.