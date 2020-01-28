В Кремле ответили на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой

В Кремле считают, что слова президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне ошибочны и оскорбительны для миллионов людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что Кремль категорически не согласен с мнением Зеленского.

«В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства…», — приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

Высказывание Зеленского, по словам Пескова, оскорбляет миллионы россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды и родственники отдали жизни во Второй мировой.

Он также добавил, что позиция Зеленского, скорее всего, не сочетается с убеждениями многих украинцев, которые воевали с фашистами.

Напомним, Владимир Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. Сговор тоталитарных режимов на себе, по его словам, почувствовал польский народ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Совфеде РФ слова Зеленского о Второй мировой войне назвали наглым перевиранием истории.