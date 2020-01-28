В Совете Федерации обвинили Зеленского в наглом перевирании истории

В Совфеде назвали наглым перевиранием истории слова президента Украины Владимира Зеленского, который причислил СССР к виновникам Второй мировой войны.

«Я не могу понять, как можно так невероятно искажать историю. Это пример высшего проявления не просто двойных стандартов, но и наглого перевирания истории», — сказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу заявил, что Советский Союз является одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, поляки были первыми, кто стал жертвой сговора тоталитарных режимов. Это стало одной из причин начала Второй мировой войны. Упоминая об освобождении концлагеря «Аушвиц» на территории Польши, президент Украины не упомянул роли советских солдат, рассказав лишь об украинских военных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что МИД Польши считает, что в опубликованных Россией документах к 75-летию освобождения Варшавы много неправды. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отреагировал на публикацию Министерства обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы.