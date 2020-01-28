В декабре в Петербурге и Москве состоялась премьера спектакля «Пинтер для всех»

Режиссёр-постановщик спектакля — народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, профессор Театрального института им. Бориса Щукина режиссёр Юрий Погребничко, известный в России и Европе педагог и теоретик театра, художественный руководитель театра ОКОЛО (Москва).

В спектакле заняты: Евгений Цыганов, Ольга Бешуля, Юлия Снигирь, Алексей Сидоров, Алексей Шендрик, Никита Логинов

«Между реальным и нереальным нет жёстких различий, как нет их между истинным и ложным. Совсем необязательно нечто является либо истинным, либо ложным – оно может оказаться и истинным и ложным одновременно»,

— Гарольд Пинтер. Искусство, правда и политика. Нобелевская лекция.

Спектакль «Пинтер для всех» по пьесе Гарольда Пинтера «Лёгкая боль» в постановке Юрия Погребничко о том, что люди могут думать, что знают тех, с кем живут рядом всю жизнь, на самом деле не зная о них ничего, и это тоже ничего не значит. Этот спектакль — попытка «священного театра» в терминологии Питера Брука, где действие — это сама игра в самом широком диапазоне от трагического до комического.

Гарольд Пинтер — главный британский драматург второй половины ХХ века, изменивший не просто вид, а род литературы, после него пьесы стали писать уже по-другому. Пинтер — лауреат всех мыслимых литературных и театральных премий, автор 60 пьес, 30 киносценариев, романа и сборников стихов, политический активист, звезда английского кинематографа.

Главная тема Пинтера — ложь как художественный прием, позволяющий обострить драматический конфликт, как принятая форма общественного договора, как инструмент политики. Его жанр – «комедия угрозы»: атмосфера скрытого насилия, обозначаемая с помощью самых обычных слов и молчания.

Режиссёр-постановщик спектакля — народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, профессор Театрального института им. Бориса Щукина режиссёр Юрий Погребничко, известный в России и Европе педагог и теоретик театра, художественный руководитель театра ОКОЛО. Его театр продолжает идеи и установки К. С. Станиславского, занимаясь исследованием пространства, времени, слова, действия, погружая зрителей внутрь себя, меняя восприятие, возвращая к детской радости и простоте.

«Театр абсурда — это самый реалистичный театр. Потому что наша жизнь весьма абсурдна»,

— Юрий Погребничко, режиссёр-постановщик спектакля «Пинтер для всех».

Проект реализован АНО «Культурный мост» при поддержке Минкультуры РФ.