Мужчину осудили за кражу оружия в День ВМФ на Сизова

Мужчину осудили за кражу оружия в День ВМФ на Сизова
У мужчины украли оружие. Фото: pixabay.com

Приморский районный суд вынес приговор по делу о краже в День ВМФ. Мужчину признали виновным в хищении оружия и ноутбука.

Суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Согласно материалам дела, подсудимый познакомился с потерпевшим во врем празднования Дня ВМФ в 2019 года. Вместе они выпили и решили продолжить отмечать в квартире потерпевшего на проспекте Сизова.

Когда потерпевший заснул, его новый знакомый забрал ноутбук, гладкоствольный карабин и патроны к нему, после чего скрылся. Ущерб составил 70 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в троллейбусе на Невском проспекте у туриста украли портмоне. Внутри лежали 7 тыс. рублей и банковская карта. Позже злоумышленники расплатились картой в книжном магазине.

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