Рецидивисты украли портмоне у туриста в троллейбусе на Невском

Рецидивисты украли портмоне у туриста в троллейбусе на Невском
По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в крае портмоне у туриста в центре Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России, утром 23 января турист ехал в троллейбусе №37 по Невскому проспекту. Во время поездки кто-то достал и кармана брюк туриста его портмоне, в котором были семь тысяч рублей банковская карта. Позже с карты была осуществлена покупка в книжном магазине на 699 рублей.

За кражу портмоне оперативники задержали ранее судимых граждан 1974 и 1960 годов рождения. Они стали фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 158 УПК РФ,

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяного автослесаря без прав задержали за рулем чужого авто на Туристской.

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Рецидивисты украли портмоне у туриста в троллейбусе на Невском
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