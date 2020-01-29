В Колпино задержали мигранта по подозрению в нападении на два магазина

Сотрудники полиции задержали в Колпино мигранта, подозреваемого в нападении на два магазина в Выборгском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 7 января в 4 часа злоумышленник вошел в помещение магазина на проспекте Просвещения, дом №34 и угрожая ножом 36-летней продавщице похитил из кассы 10 тыс. рублей выручки.

В Колпино подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 26-летний гражданин Азербайджана с временной регистрацией в Петербурге. Выяснилось, что 26 января он напал на табачный магазин в доме №34 по проспекту Просвещения. Мужчина вошел в магазин и, угрожая продавцу расправой, открыто похитил около 3 тыс. рублей выручки и коробку с блоками сигарет.

Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранители Колпинского района Петербурга расследуют грабеж в отношении курьера доставки еды. В полицию обратился 49-летний доставщик еды. По его словам, неизвестный злоумышленник подошел к нему у парадной дома №22 по улице Танкистов в Колпино и открыто похитил набор роллов, после чего скрылся в той же парадной.