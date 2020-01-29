Из офиса на Петроградке ночью украли 2 миллиона

Полиция Петербурга разыскивает неизвестных, похитивших два миллиона рублей. Деньги они ночью вынесли из офиса в Петроградском районе.

О краже заявил мужчина 1973 года рождения, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, в ночь на 29 января двое неизвестных проникли в офис одной из фирм на Малом проспекте П.С., дом 19. Оттуда они забрали три металлических ящика, в которых хранилось 2 млн. Кража была совершена между 00:30 и 00:45.

Злоумышленники разыскиваются. Меры по их задержанию принимаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину осудили за кражу оружия и ноутбука в День ВМФ. Подсудимый познакомился с хозяином карабина во время празднования, а, когда тот уснул, забрал его имущество: оружие, патроны к нему и ноутбук.