Петербуржцам вручат почетные знаки за заботу о красоте города

Жителей Петербурга наградят почетными знаками «За заботу о красоте города». Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Награды будут вручены тем, кто внес значимый вклад в благоустройство Петербурга. Отбирать лучших и принимать решение о награждении будет комитет по благоустройству, сообщает Администрация Петербурга.

По итогам 2019 года будут отмечены 51 петербуржец и два жителя Ленинградской области. Им вручат награды правительства Петербурга «За заботу о красоте города».

Имена будущих обладателей почетных знаков пока не раскрываются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге учредили награду правительства для лучших предприятий сферы туризма и гостеприимства. Победителю будет вручен почетный диплом «Марка качества «Visit Petersburg». Присуждать награду планируют один раз в год.