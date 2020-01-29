Петербуржцам вручат почетные знаки за заботу о красоте города

Петербуржцам вручат почетные знаки за заботу о красоте города
В Петербурге начнут отмечать лучших в благоустройстве. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Жителей Петербурга наградят почетными знаками «За заботу о красоте города». Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Награды будут вручены тем, кто внес значимый вклад в благоустройство Петербурга. Отбирать лучших и принимать решение о награждении будет комитет по благоустройству, сообщает Администрация Петербурга.

По итогам 2019 года будут отмечены 51 петербуржец и два жителя Ленинградской области. Им вручат награды правительства Петербурга «За заботу о красоте города».

Имена будущих обладателей почетных знаков пока не раскрываются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге учредили награду правительства для лучших предприятий сферы туризма и гостеприимства. Победителю будет вручен почетный диплом «Марка качества «Visit Petersburg». Присуждать награду планируют один раз в год.

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