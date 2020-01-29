На пересечении улицы Профессора Попова и Каменноостровского несколько автомобилей попали в ДТП. Скорая на месте

Утром 29 января в Петроградском районе произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей.

Как сообщил очевидцы, проезжую часть на пересечении улицы Профессора Попова и Каменноостровского проспекта не поделили несколько машин.

«Авария на пересечении Профессора Попова и Каменноостровского проспекта. 2 машины ГАИ и 1 скорая», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС. На место происшествия прибыла скорая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых авто. Одна из машин почти лишилась переднего бампера.