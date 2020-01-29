Лжесотрудник коммунальной службы получил три года колонии за кражу денег у пенсионерки в Петербурге

Суд приговорил жителя Петербурга к трем годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Он обвиняется в краже с причинением значительного ущерба гражданину и незаконным проникновением в жилище.

Суд установил, что обвиняемый, представившись сотрудником «Петроэлектросеть», под предлогом проверки счётчиков электросети, проник в квартиру 81-летней потерпевшей и похитил кошелек, в котором лежали 19 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Петербурга.

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