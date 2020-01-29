Лжесотрудник коммунальной службы получил три года колонии за кражу денег у пенсионерки в Петербурге

Лжесотрудник коммунальной службы получил три года колонии за кражу денег у пенсионерки в Петербурге
Сумма ущерба составила 19 тыс. рублей. Фото: Baltphoto

Суд приговорил жителя Петербурга к трем годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Он обвиняется в краже с причинением значительного ущерба гражданину и незаконным проникновением в жилище.

Суд установил, что обвиняемый, представившись сотрудником «Петроэлектросеть», под предлогом проверки счётчиков электросети, проник в квартиру 81-летней потерпевшей и похитил кошелек, в котором лежали 19 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Северной столицы правоохранители арестовали мужчину, подозреваемого в нескольких преступления. Уроженец Уфы может быть «профессиональным» альфонсом.

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