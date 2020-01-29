Володин прокомментировал слова Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой войны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне очерняют историю и сказаны в угоду европейским странам и США.

«(Зеленский) пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и Соединенных Штатов Америки сделать все, чтобы очернить нашу общую историю. Этого не должно происходить»,- сказал Володин, сообщает РИА «Новости».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу заявил, что Советский Союз является одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, поляки были первыми, кто стал жертвой сговора тоталитарных режимов. Это стало одной из причин начала Второй мировой войны. Упоминая об освобождении концлагеря «Аушвиц» на территории Польши, президент Украины не упомянул роли советских солдат, рассказав лишь об украинских военных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что МИД Польши считает, что в опубликованных Россией документах к 75-летию освобождения Варшавы много неправды. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отреагировал на публикацию Министерства обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы. В документах Минобороны РФ сказано, что во время боев на варшавском направлении погибли 200 тысяч советских солдат. Также Москва уверяет, что это Европа пытается переврать факты, так как правда выгодна не всем.