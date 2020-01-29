У ж/д станции «Белоостров» электромеханик поймал злоумышленника, пытавшегося угнать его машину

На железнодорожной станции «Белоостров» старший электромеханик остановил злоумышленника, пытавшегося угнать машину.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 27 января, возле ж/д станции. В отдел полиции обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, что возвращался к своему припаркованному автомобилю марки ВАЗ-2105, когда увидел в нем неизвестного мужчину. По словам заявителя, злоумышленник выбил водительское стекло, вырвал провода зажигания и пытался завести транспорт.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, электромеханику удалось задержать злоумышленника и передать его прибывшему наряду полиции.

Выяснилось, что задержанным оказался ранее судимый 22-летний гражданин. По факту покушения на кражу было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому была назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании рецидивиста задержали за нападение на директора школы на Кржижановского.