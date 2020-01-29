Рецидивиста задержали за нападение на директора школы на Кржижановского

Рецидивиста задержали за нападение на директора школы на Кржижановского
Подозреваемый в нападении на директора. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция Петербурга раскрыла разбойное нападение на директора школы. По подозрению задержан 27-летний рецидивист.

Нападение произошло вечером 23 января в парадной дома 17 по улице Кржижановского. Мужчина подошел к директрисе у лифта и, угрожая предметом, похожим на фомку, забрал у неё кошелек и Iphone 8. После чего скрылся.

Полиции удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 27-летний петербуржец. Мужчина нигде официально не работает, ранее неоднократно был судим за разбои и грабежи.

«У подозреваемого изъят похищенный смартфон», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в кошельке директора школы лежали наличные и три банковские карты.

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Рецидивиста задержали за нападение на директора школы на Кржижановского
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