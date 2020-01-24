Неизвестный с ломом напал на директора школы в Петербурге

В Невском районе Петербурга напали на директора одной из школ. Неизвестный, угрожая ломом, отобрал у неё деньги и телефон.

Как стало известно gazeta.spb.ru, нападение произошло в четверг, 23 января, в парадной дома 17/2 по улице Кржижановского. Незнакомец подобрался к женщине и заставил её отдать кошелек, три банковские карты и мобильный. В руке он держал ломик.

О нападении директор школы сообщила в полицию. Правоохранители разыскивают злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге напали на начальницу отдела по работе с трудными детьми и неблагополучными семьями. Неизвестный подросток подкараулил её в парадной одного из домов по проспекту Энгельса. После чего попытался задушить и отобрать сумку.