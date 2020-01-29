Смольный отсудил у ВТБ 4,1 млрд по иску о строительстве «Газпром Арены»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону комитета по строительству в споре с банком ВТБ. Иск был связан с задолженностью по банковской гарантии на возведение стадиона «Газпром Арена».

С ВТБ взыскали банковскую гарантию в размере 2,7 млрд рублей и неустойку 1,4 млрд. Общая сумма составила 4,1 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката комитета по строительству Марию Николаеву.

Помимо этого, банк должен будет заплатить дополнительную неустойку 2,7 млн рублей в день. Отсчитываться она будет с 30 января до погашения задолженности.

Как пояснила Николаева, ВТБ выдал банковскую гарантию ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» для обеспечения обязательств по строительству стадиона.

Напомним, строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2007 году. Арену возводили к Чемпионату мира по футболу — 2018. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В итоге власти приняли решение расторгнуть контракт с «Инжиниринговой корпорацией «Трансстрой-СПб» и другими подрядчиками. Достраивала арену компания ОАО «Метрострой»,