В Ленобласти создали интерактивную карту региональных дорог

Запущенная «Ленавтодором» интерактивная карта дорог в режиме реального времени показывает схему работы дорожной техники, ограничения дорожного движения, а также данные метеостанций.

На интерактивной карте, опубликованной на сайте ГКУ «Ленавтодор», указаны все региональные трассы и их полные технические характеристики, а также обслуживающие организации. Карта показывает все ДТП и в круглосуточном режиме транслирует записи с дорожных камер. Кроме того, на ней отображаются данные с нескольких десятков метеостанций, которые позволяют проложить безопасный маршрут с учетом погодных условий.

Глава регионального дорожного комитета Денис Седов также отметил, что карта показывает, какие дорожные участки ремонтируются на момент просмотра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Токсово автомобилисты жалуются на заснеженные дороги.