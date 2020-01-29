В Ленобласти создали интерактивную карту региональных дорог

В Ленобласти создали интерактивную карту региональных дорог
Интерактивная карта показывает данные о дорогах в Ленобласти. Фото: pixabay

Запущенная «Ленавтодором» интерактивная карта дорог в режиме реального времени показывает схему работы дорожной техники, ограничения дорожного движения, а также данные метеостанций.

На интерактивной карте, опубликованной на сайте ГКУ «Ленавтодор», указаны все региональные трассы и их полные технические характеристики, а также обслуживающие организации. Карта показывает все ДТП и в круглосуточном режиме транслирует записи с дорожных камер. Кроме того, на ней отображаются данные с нескольких десятков метеостанций, которые позволяют проложить безопасный маршрут с учетом погодных условий.

Глава регионального дорожного комитета Денис Седов также отметил, что карта показывает, какие дорожные участки ремонтируются на момент просмотра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Токсово автомобилисты жалуются на заснеженные дороги.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
интерактивная карта ленобласть региональные трассы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы ждут безопасный подземный переход на Туристской, где погибли ...
Похороны Всеволода Чаплина прошли на Троекуровском кладбище в Москве
Законопроект о запрете строительства ЖК на Большой Разночинной завис в ...
Главный редактор АБН поссорился с «Ростелекомом»
Петербуржцы заметили новый Kia Rio X-Line
В Ленобласти создали интерактивную карту региональных дорог
Найденного в Гатчинском районе медвежонка-сироту отправят в Тверскую область
Смольный отсудил у ВТБ 4,1 млрд по иску о строительстве «Газпром Арены»