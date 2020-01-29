Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар. В России она была осуждена за контрабанду и хранение наркотиков.

Указом президента Иссахар освобождена от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, сообщается на сайте Кремля. Решение было принято по принципам гуманности.

О том, что Наама Иссахар подала прошение о помиловании на имя Владимира Путина стало известно 26 января. Ранее освободить девушку просили её мать и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Иссахар была задержана в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Израильтянка летела в Тель-Авив из Дели транзитом через Москву. В транзитной зоне на рюкзак Иссахар обратила внимание служебная собака. Во время досмотра у неё обнаружили 9,7 г наркотиков. Свою вину в контрабанде Иссахар не признала.