Здание клуба «Грибоедов» выставили на продажу за 85 млн рублей

В Санкт-Петербурге продают здание клуба «Грибоедов», расположенное на Воронежской улице в центре города.

Как сообщает АБН, объявление о продаже размещено на сайте агентства недвижимости Wonderwall. Продавец оценил здание клуба, который является одним из старейших в городе, в 85 миллионов рублей.

За эти деньги предлагается приобрести здание клуба площадью в почти 550 кв.м. с верандой и двумя террасами, а также земельный участок, площадь которого составляет 777 «квадратов».

Несмотря на смену владельца, «Грибоедов» продолжит функционировать.

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