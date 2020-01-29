Здание клуба «Грибоедов» выставили на продажу за 85 млн рублей

Здание клуба &#171;Грибоедов&#187; выставили на продажу за 85 млн рублей
Фото: vk.com/gribi4

В Санкт-Петербурге продают здание клуба «Грибоедов», расположенное на Воронежской улице в центре города.

Как сообщает АБН, объявление о продаже размещено на сайте агентства недвижимости Wonderwall. Продавец оценил здание клуба, который является одним из старейших в городе, в 85 миллионов рублей.

За эти деньги предлагается приобрести здание клуба площадью в почти 550 кв.м. с верандой и двумя террасами, а также земельный участок, площадь которого составляет 777 «квадратов».

Несмотря на смену владельца, «Грибоедов» продолжит функционировать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Алмаз-Антей» продаст комплекс зданий на Обводном для погашения кредита.

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