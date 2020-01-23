«Алмаз-Антей» продаст комплекс зданий на Обводном для погашения кредита

&#171;Алмаз-Антей&#187; продаст комплекс зданий на Обводном для погашения кредита
Комплекс зданий в центре Северной столицы будет выставлен на продажу в 2020 году. Фото: pixabay

Северо-Западный региональный центр концерна ВКО «Алмаз-Антей» в настоящем году выставит на продажу комплекс зданий в центре Северной столицы, который является частью ансамбля Николаевского кавалерийского училища, памятника федерального значения.

Семь зданий расположены на Лермонтовском проспекте. Средства с их продажи позволят погасить кредит банка ВТБ. Общая площадь объектов — 33 тыс. кв. метра.

Как сообщает «Фонтанка», на территории ведутся реставрационные и охранные мероприятия. Земельные участки и здания будут выставлены на продажу единым лотом. Его стоимость пока не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников снял охранный статус со здания бывшей медсанчасти на Одоевского.

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