КГИОП снял охранный статус со здания бывшей медсанчасти на Одоевского

В Северной столице КГИОП лишил здание Медсанчасти завода имени М.И. Калинина охранного статуса. Об этом сообщило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

Бывшая медико-санитарная часть завода находится на улице Одоевского, 10. За судьбу здания активисты борются уже долгое время. По их мнению, оно достойно иметь статус памятника, что и поможет избежать сноса.

Собственником здания является компания «Петротрейд». Владельцы приобрели строение на торгах с назначением «для размещения объектов соцобеспечения».

Активисты уверены, что на месте здания намерены построить очередной жилой комплекс. До принятия данного решения Медсанчасть являлась выявленным объектом культурного наследия.

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