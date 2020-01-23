«Убер замыкающий»: у «Проспекта Славы» появился паровозик из четырех машин

В Северной столице на Бухарестской улице произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали сразу четыре авто.

Все произошло в четверг, 23 января, возле метро «Проспект Славы». На опубликованных кадрах видно, что последней машиной в ряду стала легковушка службы такси.

«Убер замыкающий», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, в результате аварии обошлось без пострадавших. В комментариях к записи пользователи отметили, что многочисленные ДТП в городе происходят из-за погодных условий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о плане перехвата на Заставской улице. К месту происшествия прибыли правоохранители и «скорая».