Врачи спасли жизнь малышу, отравившемуся наркотиками в Петербурге

Ребенка перевели в общую палату, с родителями тем временем общаются специалисты.

Об этом стало известно сегодня вечером, 29 января. Обо всем сообщается на сайте детского омбудсмена Светланы Агапитовой. Врачам удалось стабилизировать состояние малыша, которого доставили в больницу после отравления наркотиком растительного происхождения. Медикам пришлось провести ряд манипуляций по очистке организма. Ребенка перевели в общую палату, его жизни ничего не угрожает, а с родителями ведут беседу, пытаясь понять, как там вышло.

«Ребенок поступил в больницу накануне в сопровождении отца, все это время папа находился рядом с сыном»,

— говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Родители не позаботились о том, чтобы убрать наркотик с подоконника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Honda сбила 7-летнюю девочку в Сосновом Бору, за жизнь ребенка борются врачи.