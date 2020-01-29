Сиделка, укравшая с карты 25 тыс. рублей, предстанет перед судом

Сиделка, укравшая с карты 25 тыс. рублей, предстанет перед судом
Женщина предстанет перед судом. Фото: pixabay

Она вытащила карту у пьяного мужчины, который в тот момент спал.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщает пресс-служба полицейского главка. Все случилось в Приозерском районе. По предварительным данным, 23-летняя петербурженка проводила время с 40-летним мужчиной. Он выпивал, а затем уснул. Женщина воспользовалась моментом и вытащила у него из кармана банковскую карту, пин-код от которой узнала заранее. Затем она отправилась в продуктовый магазин, где расплатилась за покупки, а после выбросила пластик у входа.

Сотрудники магазина нашли карту и вернули ее владельцу. Он же осознал, что денег на ней уже нет. В ходе расследования удалось задержать подозреваемую – она находится под подпиской о невыезде и ожидает суда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грабитель попытался украсть картину с выставки на Невском, но упал и сломал ногу.

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