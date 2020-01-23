Грабитель попытался украсть картину с выставки на Невском, но упал и сломал ногу

Выставка картин свободных художников проходила у дома №32/34 по Невскому проспекту. Фото: google.maps

Выставка картин свободных художников проходила у дома №32/34 по Невскому проспекту. Фото: google.maps

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в грабеже картины с выставки в Центральном районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 21 января в полицию сообщили о происшествии на выставке картин свободных художников возле дома №32/34 по Невскому проспекту. Неизвестный толкнул художника, схватил картину и попытался сбежать, однако упал и сломал ногу.

Прибывшие на место полицейские установили, что грабителем является 28-летний житель Иркутской области. Он попытался похитить картину «Золотая осень» стоимостью 25 тысяч рублей.

После оказания медпомощи злоумышленника доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан грабитель продуктового магазина на Художников.