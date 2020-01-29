Аршавин подарил дочке требование о выселении из квартиры

Аршавин подарил дочке требование о выселении из квартиры
Аршавина пожаловалась на проблемы с жильем. Фото: @arshavina_alisa/ Instagram

Девочка и ее мамы будут вынуждены покинуть апартаменты.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщает «СтарХит». Алиса Аршавина, экс-супруга футболиста, рассказала, что бывший муж требует покинуть его жилплощадь. Ей и их дочери Есении некуда идти, но Аршавин уже прислал документ. Отмечается, что квартира, в которой проживают Алиса и малышка, принадлежит матери игрока.

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — написала женщина.

Напоминаем, что звездная пара поженилась в 2016 году, в браке у них родилась девочка. Совсем недавно Аршавин развелся с Алисой, она заявила, что супруг не раз изменял ей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Барановская считает Аршавина душевнобольным. Она, отвечая на вопросы о бывшем возлюбленном, рассказала, что экс-футболист не желал видеться со своими тремя детьми на протяжении пяти лет.

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