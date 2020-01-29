Поездам из Китая запретили въезжать на территорию России

Поездам из Китая запретили въезжать на территорию России
Фото: Pixabay

Нововведение вступит в силу уже 31 января. Всему виной – распространение опасного коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова вице-премьера Татьяну Голикову. Поезда из Китая перестанут въезжать на территорию России уже 31 числа. Единственный маршрут, по которому разрешат передвигаться, это «Москва – Пекин – Москва». Ограничение вводят из-за распространения коронавируса.

Что касается полетов – вопрос пока нерешенный. Подробности станут известны не позднее пятницы. Напоминаем, что на территории Китая заразились более шести тысяч человек – болезнь унесла жизни 132 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стала известна приблизительная дата спада коронавируса в Китае. Если считать от ввода карантина в Ухане — 23 января, то приблизительно к 8 февраля будут видны отчетливые результаты.

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