Поездам из Китая запретили въезжать на территорию России

Нововведение вступит в силу уже 31 января. Всему виной – распространение опасного коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова вице-премьера Татьяну Голикову. Поезда из Китая перестанут въезжать на территорию России уже 31 числа. Единственный маршрут, по которому разрешат передвигаться, это «Москва – Пекин – Москва». Ограничение вводят из-за распространения коронавируса.

Что касается полетов – вопрос пока нерешенный. Подробности станут известны не позднее пятницы. Напоминаем, что на территории Китая заразились более шести тысяч человек – болезнь унесла жизни 132 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стала известна приблизительная дата спада коронавируса в Китае. Если считать от ввода карантина в Ухане — 23 января, то приблизительно к 8 февраля будут видны отчетливые результаты.