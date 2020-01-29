«Закладчице» из Петербурга грозит 10 лет тюрьмы

Женщина прятали наркотики в Выборгском районе – за каждый заказ она получала 150 рублей.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщают правоохранительные органы. Подозреваемую задержали в ноябре 2018 года. По предварительным данным, она познакомилась с анонимом в мессенджере, который предложил ей подзаработать. Женщине нужно было прятать наркотики в Выборгском районе, за каждый заказ ей платили по 150 рублей. Она проработала всего ничего — уже через пару дней ее задержали. При себе у женщины обнаружили 13 свертков с наркотическими веществами. В телефоне же хранилась информация о закладках.

Теперь петербурженке грозит до 10 лет лишения свободы. Дело рассмотрят в суде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи спасли жизнь малышу, отравившемуся наркотиками в Петербурге. Ребенка перевели в общую палату, с родителями тем временем общаются специалисты.