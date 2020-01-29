На кольце в Петербурге столкнулись трамвай и легковушка

Автомобилю теперь понадобится ремонт. Информация о пострадавших не поступало.

Об этом стало известно сегодня вечером, 29 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и проспекта Народного Ополчения – там столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Как именно произошел инцидент – непонятно. В результате, кажется, никто не пострадал, но вот машина выглядит помятой, ей понадобится ремонт.

Сотрудники правоохранительных органов никак не комментируют аварию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после аварии на Маршала Жукова «скорая» увезла троих пострадавших. В результате пострадали водитель и три пассажира «Форда» – они получили травмы средней тяжести. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента.