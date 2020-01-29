Милонов рассказал, что школьники (может быть) будут учиться пять дней в неделю

Депутат поделился новостью с россиянами, которые очень рады.

Об этом стало известно 29 января. Обо всем депутат Госдумы Виталий Милонов написал в Instagram-аккаунте. Он рассказал, что правительство обсуждает перевод российских школ на пятидневную форму обучения. Совсем скоро должны будут провести общегосударственный референдум.

Россияне в комментариях бурно радуются. Они уверены, что это – здравая мысль и надеются, что инициативу одобрят. Некоторые уточняют, неужели субботу сделают выходным днем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милонов предложил учить школьников запуску фейерверков. Милонов отметил, что зачастую увлечение подростков пиротехникой приводит к печальным последствиям, они получают травмы и даже гибнут. Пострадать от такого развлечения могут и случайные прохожие.