В Тосно бомж с криминальным прошлым отправил собутыльника на тот свет

В Тосно бомж с криминальным прошлым отправил собутыльника на тот свет
Мужчина нанес собутыльнику не менее трех ударов. Фото: pixabay

В городе Тосно Ленинградской области правоохранители задержали бомжа, подозреваемого в смертельном избиении. У жителя оказалось богатое криминальное прошлое, в содеянном он сознался.

Трагический инцидент произошел во вторник, 28 января, в квартире дома №39 по проспекту Ленина. Там же полицейские нашли тело 32-летнего мужчины. Признаков насильственной смерти на нем сперва не обнаружили.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на месте происшествия задержали 48-летнего бомжа. Мужчина признался, что не меньше трех раз ударил собутыльника по лицу кулаком. От полученных ударов пострадавший не устоял на ногах, в результате чего упал и ударился затылком.

Судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подозреваемый в прошлом был судим семь раз и находился под административным надзором. В его «послужном списке» — грабеж, кража, угроза убийством и незаконное хранение оружия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании жителя Колпино. У мужчины изъяли килограмм наркотика.

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