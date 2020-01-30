У АЗС на Карпатской задержали жителя Колпино с килограммом наркотика

У АЗС на Карпатской задержали жителя Колпино с килограммом наркотика
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга правоохранители задержали мужчину с пакетом наркотического вещества.

Все произошло во вторник, 28 января, у АЗС «Газпромнефть» на Карпатской улице. В ходе проверки оперативной информации был задержан подозреваемый в незаконном сбыте запрещенных веществ. Им оказался 57-летний житель Колпино.

Как стало известно gazeta.spb.ru, при обыске у мужчины изъяли пакет с 989,4 граммов наркотика. По версии правоохранителей, он хранил вещество при себе с целью дальнейшего сбыта.

Выяснилось, что ранее он уже был осужден за аналогичное преступление.

По факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Пушкине домушник обчистил квартиру мастера маникюра. Злоумышленник вынес семь шуб.

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