В Пушкине у маникюрши домушник похитил семь шуб и пальто

В Пушкинском районе Северной столицы полицейские разыскивают «домушника», который украл у мастера маникюра семь шуб.

Преступный инцидент произошел в среду, 29 января, в доме №36 по Саперной улице в Пушкине. В отдел полиции обратилась 50-летняя женщина, мастер маникюра. Она рассказала, что в период с 16:10 до 19:05 злоумышленник подобрал ключи к входной двери и проник внутрь.

В квартире заявительница обнаружила пропажу двух шуб из белой норки, двух шуб из темной норки, куртки из меха чернобурки, шубы из меха песца, шубы из меха калана и пальто.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ущерб женщина оценила в 184 тыс. рублей.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения дома. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что у петербурженки пропал за Lexus RX300 за 3 млн рублей. Женщина пошла в фитнес-клуб, а когда вернулась, то не обнаружила припаркованный транспорт.