В Пушкине у маникюрши домушник похитил семь шуб и пальто

В Пушкине у маникюрши домушник похитил семь шуб и пальто
Ущерб женщина оценила в 184 тыс. рублей. Фото: pixabay

В Пушкинском районе Северной столицы полицейские разыскивают «домушника», который украл у мастера маникюра семь шуб.

Преступный инцидент произошел в среду, 29 января, в доме №36 по Саперной улице в Пушкине. В отдел полиции обратилась 50-летняя женщина, мастер маникюра. Она рассказала, что в период с 16:10 до 19:05 злоумышленник подобрал ключи к входной двери и проник внутрь.

В квартире заявительница обнаружила пропажу двух шуб из белой норки, двух шуб из темной норки, куртки из меха чернобурки, шубы из меха песца, шубы из меха калана и пальто.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ущерб женщина оценила в 184 тыс. рублей.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения дома. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что у петербурженки пропал за Lexus RX300 за 3 млн рублей. Женщина пошла в фитнес-клуб, а когда вернулась, то не обнаружила припаркованный транспорт.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кража полиция Пушкинский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти злоумышленник поджог квартиру знакомого: возбуждено уголовное дело
В Петербурге директор крупной компании-ритейлера ответит перед судом за ...
Центр современного искусства имени Сергея Курехина обещают достроить в 2021 году
У АЗС на Карпатской задержали жителя Колпино с килограммом наркотика
В Ленобласти ребенок выпал из окна
В Пушкине у маникюрши домушник похитил семь шуб и пальто
Поход в фитнес-клуб стоил петербурженке Lexus RX300 за 3 миллиона
Полиция разыскивает злоумышленников, которые подожгли авто в Петербурге