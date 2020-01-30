Поход в фитнес-клуб стоил петербурженке Lexus RX300 за 3 миллиона

Поход в фитнес-клуб стоил петербурженке Lexus RX300 за 3 миллиона
Lexus. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга сотрудники правопорядка разыскивают автоугонщика, похитившего Lexus RX300.

Преступный инцидент произошел в среду, 29 января. В отдел полиции обратилась 51-летняя директор компании. Со слов заявительницы, неизвестный похитил ее автомобиль пока она была в фитнес-клубе. Машину автоледи оставила у дома №14 по улице Маршала Захарова.

Как стало известно gazeta.spb.ru, иномарка пропала с 20:10 до 22:20. Кроссовер женщина оценила в 3,1 млн рублей.

Автомобиль системами слежения не оборудован. Место парковки также не оборудовано камерами видеонаблюдения.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о троих злоумышленниках, которые вынесли из продуктового магазина товары на 700 рублей. Мужчин удалось задержать по горячим следам.

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