Пьяные братья ограбили «Магнит» на Бабушкина на 700 рублей

В Невском районе Северной столицы правоохранители задержали троих злоумышленников, которые подозреваются в нападении на продуктовый магазин.

Преступный инцидент произошел во вторник, 28 января, в доме №26 на улице Бабушкина. В отдел полиции обратился товаровед продуктового магазина. По словам заявительницы, около 10 часов вечера трое неизвестных мужчин похитили продукты питания, после чего скрылись. Женщина отметила, что злоумышленники были в нетрезвом виде.

Как стало известно gazeta.spb.ru, материальный ущерб составил 708 рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, где были зафиксированы действия мужчин. В результате всех троих удалось задержать вблизи места преступления. Двоим братьям-злоумышленникам 23 года, одному — 21.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации петербурженки в тяжелом состоянии. Женщине нанес ножевой ранение гражданский муж.