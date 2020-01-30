Из квартиры на Мичуринской выселили хостел по жалобе жильцов

Из квартиры на Мичуринской выселили хостел по жалобе жильцов
После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение. Фото: pixabay

В Петербурге суд постановил выселить хостел из квартиры в доме №6 по Мичуринской улице.

Проверку помещения по факту использования для предоставления гостиничных услуг прокуратура Петроградского района провела по обращению местного жителя.

Как сообщает прокуратура города, квартира состояла из пяти отдельных жилых помещений с кухней и пятью ванными. Помещение работало как хостел, и не было переведено в статус нежилого. Комнаты сдавали постояльцам посуточно.

Надзорное ведомством направило в суд иск об обязании собственника прекратить использовать квартиру не по назначению. Суд исковые требования полностью удовлетворил. Прокуратура проконтролирует решение суда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что с петербургской организации взыскали 1,4 млн исполнительного сбора. В принудительном порядке имущество и счета предприятия были арестованы.

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Из квартиры на Мичуринской выселили хостел по жалобе жильцов