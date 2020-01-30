С петербургской организации взыскали 1,4 млн исполнительного сбора

С петербургской организации взыскали 1,4 млн исполнительного сбора
Приставы взыскали с предприятия исполнительный сбор. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

В Петербурге с научно-производственного предприятия взыскали 1 млн 380 исполнительного сбора. По решению суда оно должно было выплатить коммерческой организации 19 млн, но не сделало это в срок.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал предприятие выплатить 19 млн рублей. Меры по исполнению решения приняты не были, сообщает пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу.

В принудительном порядке имущество и счета предприятия были арестованы. После чего с них списали 19 млн рублей. Задолженность перед коммерческой организацией погашена в полном объеме.

«Кроме того, с предприятия был взыскан исполнительский сбор в размере 7%, а именно около 1 миллиона 380 тысяч рублей, за неисполнение требований исполнительных документов в установленный законом срок», — отметили в УФССП.

Исполнительное производство окончено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургские приставы взыскали полмиллиарда в пользу федерального бюджета в 2019 году.

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С петербургской организации взыскали 1,4 млн исполнительного сбора
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