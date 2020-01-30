Есть проблемы с интернетом от ПАО «Ростелеком»? Не молчите!

Петербургские издания, участники объединения СМИ «Медиасиндикат», постоянно получали жалобы от наших читателей на качество связи, пожалуй, крупнейшего оператора связи в городе — ПАО «Ростелеком».

Мы решили собрать все такие жалобы, чтобы передать их руководителю этой компании — Михаилу Осеевскому, бывшему когда-то вице-губернатором Петербурга.

Мы считаем, что потребители достойны большего и не обязаны тратить по полчаса, чтобы получить ответ по горячей линии оператора.

Присылайте нам свои истории! Почему вам надоел «Ростелеком»? На кого и где вы заменили это оператора?

Сообщить о проблемах с «Ростелекомом» вы можете по адресу электронной почты info@gazeta.spb.ru с пометкой «Письмо Осеевскому» или в наших группах в социальных сетях!