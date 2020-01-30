Партнеры экс-главы «Метростроя» пришли за долгами к новому руководителю

Бывшие деловые партнеры Николая Александрова, работавшие с ним, когда он возглавлял «Метрострой», сейчас хотят взыскать долги с нового директора компании, Сергея Харлашкина.

В общей сложности за время, что Александров управлял «Метростроем» предприятие влезло в долги на полмиллиарда рублей. На данный момент в судебном порядке экс-партнерам удалось получить только 14 миллионов. На рассмотрении находятся еще два иска, поданных в октябре 2019 года.

Как пишет «Мойка78«, сценарий напоминает девяностые: дочерние предприятия подают иски против головных компаний, превращая свою зависимость в механизм защиты. Таким образом, владельцы фирм оказываются под давлением, а «дочки», в случае отсутствия компромисса, готовы добиваться банкротства главного предприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Николая Александрова отпустили из СИЗО под домашний арест. Отметим, что при этом иски остаются «в силе», а доля в «Метрострое» по-прежнему принадлежит экс-главе компании и его отцу, Вадиму Александрову.