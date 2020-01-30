В Ленобласти завели уголовное дело на мужчину, стрелявшего в собаку

Житель поселка Сельцо в Тосненском районе Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела по факту жестокого обращения с животным.

Инцидент произошел во вторник, 28 января. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области, 64-летнего мужчину задержали по подозрению в стрельбе из духового ружья, которую он вел с балкона. К несчастью, нарушитель попал в собаку.

Животное получило тяжелые травмы, из-за чего впоследствии зверя пришлось усыпить. Теперь злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы, на него завели дело по части 1 статьи 245 Уголовного Кодекса РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после резонансной ситуации с намерением усыпить собак, которые охраняли объекты «Водоканала», представители охранного предприятия «РУД-С» заявили, что животных переведут на другую работу.