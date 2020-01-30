На Старорусской прорвало трубу с горячей водой

На Старорусской прорвало трубу с горячей водой
В результате, кажется, никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Всю дорогу заволокло паром. Пока что официальных данных о коммунальной аварии не поступало.

Об этом стало известно сегодня вечером, 30 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Старорусской улице – там прорвало трубу с кипятком. Вся дорога покрыта водой, вокруг клубится пар.

«Там и без того перекрёсток сложный»,

— жалуются пользователи под постом.

«Мороза еще нет — уже рвет»,

— удивляется другой комментатор.

Пока что официальных данных не поступало. Непонятно, отключили ли воду в ближайших зданиях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Крыленко в подвале прорвало трубу с кипятком. Оттуда эвакуировали 12 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

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