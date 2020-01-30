Хейли Бибер показала искривлённый мизинец

Супермодель рассказала, что ее палец выглядит так с самого рождения.

Об этом стало известно 30 января. Обо всем сообщает Daily Mail. Жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер выложила фотографию, на которой видна врожденная мутация руки. Мизинец на левой руке искривлен из-за эктродактилией и с этим ничего нельзя поделать. Красавица относится к своему недостатку с иронией. Она просит поклонников больше не задавать ей вопросы о пальце, потому что ей они не нравятся.

Напоминаем, что недавно выяснилось, что Джастин Бибер борется с болезнью Лайма. Из-за этого его лицо выглядит пока не очень хорошо. Он отрицает, что внешние признаки связаны с употреблением наркотиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые обнаружили у мадагаскарской руконожки шестой палец. Американские ученые, совершившие открытие, считают, что шестой палец помогает мадагаскарским приматам передвигаться. Поскольку для этого им необходимо хвататься за ветки деревьев, пальцы приматов сверхспециализированны.