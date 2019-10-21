Ученые обнаружили у мадагаскарской руконожки шестой палец

Ученые обнаружили у мадагаскарской руконожки шестой палец
Биологи обнаружили в кисти руконожек два сухожилия с хрящом, не относящиеся к другим пяти пальцам, и три мышцы. Это свидетельствует о наличии шестого пальца на руках ай-ай. Фот: Wikipedia

Биологи впервые обнаружили у приматов шестой палец, который не является следствием генетической мутации или отклонения.

Американские ученые, совершившие открытие, считают, что шестой палец помогает мадагаскарским приматам передвигаться. Поскольку для этого им необходимо хвататься за ветки деревьев, пальцы приматов сверхспециализированны.

Статью биологов опубликовали в научном издании American Journal of Physical Anthropology. Мадагаскарская руконожка или ай-ай обитает лишь на территории острова Мадагаскар, то есть, является эндемиком территории. Звери занесены в Красную книгу.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что исследования ученых в Марокко показали, что обнаруженные ими трилобиты, жившие 480 миллионов лет назад, могли собираться в очереди. Однако причины такого поведения не выяснены.

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