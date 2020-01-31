Обвинение сестрам Хачатурян изменят на самооборону

Генпрокуратура обязала СК России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на самооборону.

По словам замгенпрокурора, следствие, «признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства», пишет ТАСС.

Адвокат одной из девушек Алексей Паршин заявил, что действия девушек следует расценивать как самооборону, «что влечет за собой прекращение уголовного преследования».

В начале декабря 2019 года Следственный комитет РФ сообщил, что завершил расследование дела сестер Хачатурян, которых подозревают в убийстве отца. Уголовное дело в отношении двух фигуранток направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. В отношении самой младшей из них идет отдельное разбирательство. СК просит назначить девочке принудительное лечение. В результате проверки установлено душевное состояние фигуранток — двое из сестер могли осознавать фактический характер совершаемых действий, а также руководить ими.

Напомним, убийство Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года. По версии следствия, сестры зарезали своего отца Михаила Хачатуряна в их квартире в Москве. Девочек арестовали и поместили в СИЗО, однако после меру пресечения смягчили до «запрета совершения определенных действий». В июне этого года девушкам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что адвокаты, которые представляют в суде родственников убитого Михаила Хачатуряна склоняются к версии о том, что он был убит из-за денег.